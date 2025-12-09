Debate Presidencial 2025: Estas son las respuestas de los candidatos por el caso de Sol Millakura - Chilevisión

Los candidatos se refirieron en extenso al caso de Sol Millakura, persona no binaria despedida de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso que acusó transfobia y luego se suicidó. Al respecto, en el Debate Presidencial 2025, Jeannette Jara comentó: "En este caso lo que yo le puedo decir es lo que me parece que ha sido un avance para el país que es la Ley Karin y que, efectivamente, lo que ha hecho es tratar de combatir este tipo de situaciones que me parecen terribles, muy dramáticas y muy profundas" . Por su parte, respecto de si se multiplicarían los casos en un eventual gobierno republicano, Kast contestó: "Nosotros respetamos la dignidad humana y jamás hemos usado un concepto una consigna para tratar de ganar unos votos más".