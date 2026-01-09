 Por cohecho y fraude al fisco: Condenan a 16 años de cárcel a exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy - Chilevisión
09/01/2026 22:00

Por cohecho y fraude al fisco: Condenan a 16 años de cárcel a exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy

El tribunal oral de Rancagua determinó que el exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, va a tener que cumplir una condena de 16 años en la cárcel tras ser declarado culpable por los delitos de cohecho, fraude al fisco y lavado de activos. La investigación se abrió en 2022 tras conocerse que el ex jefe comunal realizó compras con recursos municipales entre el 2021 y 2023 a diversas personas vinculadas a su círculo cercano. Además, adjució una licitación de $207 millones a un empresario amigo tras cuatro meses de haber asumido.


