Comenzó a regir el IVA en compras internacionales: Qué pasa con las páginas no inscritas - Chilevisión

25/10/2025 20:50

Este 25 de octubre se acabaron las compras internacionales sin cobro de impuestosA partir de este sábado, cualquier artículo, ropa o lo que sea que compre de hasta 500 dólares a través de aplicaciones extranjeras digitales, va a tener un impuesto del 19%, correspondiente al IVA. Ya van más de 20 empresas o plataformas inscritas de acuerdo a lo establecido en la Ley de Cumplimiento Tributario. A continuación, le contamos qué pasa con las páginas que aún no se han inscrito y con los usuarios que compran en los distintos sitios.

