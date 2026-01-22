“Terrorífico”: El potente desahogo de cajera de peaje por cobrar en medio de incendios forestales - Chilevisión

Conductores y trabajadoras de un peaje en el Biobío denuncian que, por horas, las barreras de la ruta que une Penco con Talcahuano y Concepción no estuvieron levantadas durante los incendios forestales, dificultando el acceso a los vehículos de emergencia e incumpliendo los decretos firmados por el Ministerio de Obras Públicas. Una cajera de este peaje lanzó un potente descargo y aseguró que es "una de las peores cosas que le ha tocado vivir" producto de que no puede levantar las barreras para no sufrira amonestaciones de su jefatura.