“Terrorífico”: El potente desahogo de cajera de peaje por cobrar en medio de incendios forestales - Chilevisión

Siete bomberos terminaron lesionados tras volcamiento de carro bomba en zona de incendios forestales VIDEO | Así se realiza el combate aéreo a los incendios forestales en el sur PDI confirma detención de sujeto por presunta responsabilidad en megaincendio en la región del Bio Bío Tragedia en Tomé: Trabajador pierde la vida mientras realizaba labores de mantenimiento en un estanque
22/01/2026 20:58

“Terrorífico”: El potente desahogo de cajera de peaje por cobrar en medio de incendios forestales

Conductores y trabajadoras de un peaje en el Biobío denuncian que, por horas, las barreras de la ruta que une Penco con Talcahuano y Concepción no estuvieron levantadas durante los incendios forestales, dificultando el acceso a los vehículos de emergencia e incumpliendo los decretos firmados por el Ministerio de Obras Públicas. Una cajera de este peaje lanzó un potente descargo y aseguró que es "una de las peores cosas que le ha tocado vivir" producto de que no puede levantar las barreras para no sufrira amonestaciones de su jefatura.

