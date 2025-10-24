21 días sin saber de Krishna: Los intensos trabajos de búsqueda para encontrar a la joven - Chilevisión

PDI detuvo a cuatro personas por su vinculación con el presunto secuestro y desaparición de Krishna Aguilera. Por otra parte, se realizaron allanamientos en distintas propiedades, como en Calera de Tango y Curicó. Trabajos de búsqueda a los pies de un cerro o drenar casi por completo un canal de regadío en San Bernardo, son parte de los intensos trabajos de búsqueda para encontrar alguna pista que de con el paradero de la joven. Pese a un incesante trabajo, hasta ahora, no se ha podido encontrar nada y el único formalizado tampoco colabora con la justicia.