 21 días sin saber de Krishna: Los intensos trabajos de búsqueda para encontrar a la joven - Chilevisión
Minuto a minuto
21 días sin saber de Krishna: Los intensos trabajos de búsqueda para encontrar a la joven “Nos duele el alma”: Familia de Francisco Albornoz reacciona a salida de la cárcel de imputado Confirman detención de cuatro imputados por presunto secuestro y desaparición de Krishna Aguilera Padres acusados de violación a su hija de 12 fueron declarados culpables Chef imputado por muerte de Francisco Albornoz saldrá de la cárcel: Ahora cumplirá arresto en casa
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
24/10/2025 22:32

21 días sin saber de Krishna: Los intensos trabajos de búsqueda para encontrar a la joven

PDI detuvo a cuatro personas por su vinculación con el presunto secuestro y desaparición de Krishna Aguilera. Por otra parte, se realizaron allanamientos en distintas propiedades, como en Calera de Tango y Curicó. Trabajos de búsqueda a los pies de un cerro o drenar casi por completo un canal de regadío en San Bernardo, son parte de los intensos trabajos de búsqueda para encontrar alguna pista que de con el paradero de la joven. Pese a un incesante trabajo, hasta ahora, no se ha podido encontrar nada y el único formalizado tampoco colabora con la justicia.

Lo más visto

Daniella Campos revela motivo por el cual se distanciaron Solabarrieta y Zamorano

En palabras de Daniella Campos, el exfutbolista le habría prometido al periodista que se haría cargo del futuro futbolístico de su hijo, Nicolás Solabarrieta.

24/10/2025

Última oportunidad para cobrar los $64.574 del IPS: Revisa con tu RUT si te corresponde

La última fecha de pago del Aporte Familiar Permanente fue en marzo pero existe un plazo máximo de nueve meses para cobrar el beneficio. Revisa si te corresponde y cómo solicitar el bono.

24/10/2025

El motivo por el que uno de los detenidos por muerte de Esteban Hermosilla no quiso entregar su domicilio

Tras varios allanamientos en Huechuraba y Recoleta, los funcionarios policiales lograron incautar 30 kilos de droga y más de 48 millones de pesos en efectivo. 

24/10/2025

Black Friday 2025 ya tiene fecha: ¿Cuándo es y qué marcas participan?

El evento digital dará inicio a la temporada de compras navideñas con ofertas y descuentos en distintos artículos mediante la compra por internet y se extenderá por cuatro días.

23/10/2025
Publicidad