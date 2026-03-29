29/ 03/ 2026 16:56

VIDEO | Pdte. Kast y Pía Adriasola sorprenden cantando “Chile Lindo” en la Final Nacional de Rodeo

El presidente José Antonio Kast, junto a la primera dama, Pía Adriasola, participaron este domingo de la Final Nacional de Rodeo en Rancagua. Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando el mandatario señaló que querían cantar una canción y Pía comienza a interpretar, “Chile Lindo”. Esta misma jornada se dieron a conocer las encuestas Pulso Ciudadano y Criteria, las que mostraron una baja en la aprobación del mandatario de 12,8 y 7 puntos porcentuales, respectivamente.