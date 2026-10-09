09/ 10/ 2026 17:37

VIDEO | Impactante rescate de mujer atrapada en auto cubierto de barro en Las Condes

En medio de la emergencia provocada por el aluvión en Las Condes, funcionarios municipales lograron rescatar con vida a una mujer que se encontraba al interior de un automóvil volcado y parcialmente sumergido bajo el barro. La fuerza del caudal habría dado vuelta el vehículo, dejando a la ocupante atrapada y completamente cubierta de lodo. Tras el rescate, la conductora fue trasladada hasta un centro asistencial.