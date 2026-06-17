VIDEO | Bovinos en fuga: Escape de 18 vacas paralizó calles en Temuco tras volcamiento de camión

El hecho ocurrió cuando remolque del vehículo perdió estabilidad durante una maniobra y terminó volcado sobre uno de sus costados. Como consecuencia, los animales escaparon y comenzaron a desplazarse por diversas calles.

Un llamativo accidente de tránsito registrado durante la tarde de este martes en Temuco provocó la fuga de 18 bovinos por distintos sectores de la ciudad, luego que un camión que transportaba ganado volcara en el sector Amanecer.

El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Recabarren con Los Pioneros, donde el remolque del vehículo perdió estabilidad durante una maniobra y terminó volcado sobre uno de sus costados. Como consecuencia, los animales escaparon y comenzaron a desplazarse por diversas calles .

La situación fue captada por vecinos y conductores, quienes registraron videos de los novillos corriendo por avenidas y sectores urbanos, obligando a los automovilistas a disminuir la velocidad ante el inesperado escenario.





Una mujer lesionada y operativo para recuperar a los novillos

La jefa operativa de la 2ª Comisaría de Temuco, mayor Susana Sáenz Solar, explicó que “producto del volcamiento, algunos quedaron lesionados y los otros salieron en diferentes direcciones por la ciudad de Temuco“.

La oficial confirmó además que uno de los animales lesionó a una mujer adulta durante su escape.

Respecto al conductor del camión, Carabineros indicó que mantenía toda su documentación al día y que no conducía bajo los efectos del alcohol.

Debido al riesgo que representaban para peatones y conductores, las autoridades desplegaron un amplio operativo de búsqueda que contó con apoyo de personal municipal y tecnología aérea para rastrear los desplazamientos de los animales.

Tras varias horas de trabajo, Carabineros confirmó que los 18 bovinos fueron ubicados, quedando pendiente únicamente su retiro desde los distintos puntos donde fueron encontrados.

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