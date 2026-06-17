“Vi el WhatsApp hoy día…”: Vecinos revelan cómo se enteraron del macabro crimen de mujer en Maipú

Cercanos al sector donde ocurrió el homicidio entregaron detalles del crimen de la mujer que fue abordada cuando regresaba de una clase de zumba.

Una mujer de 64 años fue asesinada con múltiples heridas cortopunzantes cuando regresaba a su hogar tras una clase de baile en Maipú.

Un adolescente se presentó posteriormente ante Carabineros junto a su madre como presunto autor del crimen. Ahora, la PDI trabaja para esclarecer el motivo del crimen.

Vecinos de la víctima revelaron a CHV Noticias detalles de cómo se enteraron del crimen.





“Vi el WhatsApp hoy día no más, lo que pasaba. Habían asesinado a una señora que venía de zumba” , comentó una de las vecinas del lugar.

Mientras que otra testigo, sostuvo que “fue bien fuerte y chocante lo que nos enteramos anoche, porque este es un barrio relativamente tranquilo”.

“Más encima nosotras vemos que es la calle por donde nosotras transitamos en la mañana y después nos vamos a nuestras casa”, añadió una vecina.