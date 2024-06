La carta de Hugo Bustamante previo a confesar doble homicidio: “Veremos si la vuelvo a ver” - Chilevisión

El asesino de Ámbar Cornejo entregó una carta a la periodista, donde detalla sentirse dudoso se confesar el doble homicidio que habría cometido contra Elena Hinojosa y Eduardo Páez.

Previamente a que Hugo Bustamente, asesino de Ámbar Cornejo, confesara su participación en el doble homicidio de Elena Hinojosa y Eduardo Páez en 1996, el imputado entregó una escalofriante carta a la periodista Ivonee Toro.

El material fue revelado por Ciper, donde se evidencia el escrito a mano que habría entregado Bustamante en el que se describe dudoso de confesar el crimen.

“Inocencia y limpiamente. No sé si darle los nombres de las dos personas que desaparecieron y que hasta hoy no se han encontrado. Si le doy los nombres podrá comprobar que no estoy inventando”, expresaba el escrito de Bustamente.

“La cosa es las consecuencias que me traería esta información. Veremos cómo se darán las cosas y veremos si la vuelvo a ver... ” agregó.

En esa misma línea, Bustamante reveló que dado a las diversas entrevistas que tuvo con la periodista, recordó a la madre de Ámbar, Denisse Llanos.

“Me quedé pensando en Denisse (Mamá de Ámbar), hace tiempo que no sentía una impotencia que me afectara de esta forma ”, concluye la carta.

El material corresponde a una fotografía de la carta de Hugo Bustamente escrita entre el 22 de junio y el 4 de agosto del año 2023, la cual fue entregada a Ivonee Toro, material exclusivo que fue revelado por Ciper.