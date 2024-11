“Venían tomados, pero no borrachos”: Revelan clave declaración de recepcionista del hotel Panamericano en Caso Monsalve - Chilevisión

El recepcionista del hotel donde se quedaba Monsalve lo vio llegar junto a la denunciante y luego tuvo una interacción con el ex Subsecretario del Interior.

Este martes, se define el futuro judicial de Manuel Monsalve, quien arriesga quedar en prisión preventiva tras la denuncia por violación de una subalterna en su contra.

El juicio comenzó la semana pasada y durante esta jornada se definirán las medidas cauterales para el ex subsecretario del Interior, quien estuvo cuatro días detenido en tránsito en la Brigada de Homicidios de la PDI.

Durante este proceso, la Fiscalía ha ido presentando diferentes imágenes y testimonios de testigos de aquella noche y madrugada del 22 y 23 de septiembre, que comenzó en el restaurante peruano Ají Seco Místico de Santiago Centro y terminó en el Hotel Panamericano, donde se hospedaba Monsalve.

Uno de esos testimonios y que parece clave es el del recepcionista del hotel, quien vio llegar a Monsalve y a la denunciante y luego tuvo una interacción con el ex subsecretario.

Importante declaración de recepcionista del hotel Panamericano

T13 tuvo acceso a la declaración del recepcionista del hotel, quien partió afirmando: "Antes de mi hora de colación, la cual es de 00:30 horas a 01:30 horas, recuerdo que llegó Manuel Monsalve, quien estaba registrado desde antes con datos textuales, como nombre, cédula de identidad y dirección, es decir, hizo el check-in antes de mi turno".

"Él era un pasajero conocido dentro del hotel y que se quedaba de manera constante como huésped. Él prefería el piso 7, específicamente las habitaciones que daban al pasaje y no a la calle para evitar el ruido del tránsito", indicó.

"Cuando vi al señor Monsalve, él venía acompañado de una mujer... El señor Monsalve pasó y nos saludó diciéndonos 'buenas noches' y se fue por el pasillo", agregó el trabajador, quien manifestó que nunca había visto antes como pasajera del hotel a la mujer, quien tampoco se registró al momento de hacer ingreso, ya que no paran a los huéspedes cuando van acompañados, manifestó.

"Unos cinco minutos después, el señor Manuel Monsalve bajó solo a la recepción y me dijo directamente 'no funciona la llave' y me la pasó. Le pregunté en qué habitación se estaba quedando y saqué otra tarjeta magnética, se la entregué y él subió nuevamente por el mismo pasillo que indiqué anteriormente", afirmó el recepcionista.

El funcionario también señaló que el resto de la noche continuó completamente normal, sin novedad como ruidos molestos ni quejas ni nada por el estilo.

"Los dos se veían un poquito 'alegres', tomados, pero no borrachos"

Por último, el trabajador manifestó: "El señor Manuel Monsalve venía caminando cerca de la mujer como si se conocieran desde antes, los dos se veían un poquito 'alegres', venían tomados, pero no borrachos, venían como felices y caminando, no recuerdo ver a uno más tomado que el otro".

"Siempre imaginé que el señor Monsalve era alguien importante para el país porque llegaba siempre con tres escoltas y a bordo de una Toyota 4 Runner color gris, la cual generalmente entraba al pasaje donde está la entrada del hotel, pero ese día no llegó ningún escolta con él, ni tampoco recuerdo haber visto el vehículo", cerró su declaración.