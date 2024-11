Abogado de Monsalve cuestionó filtraciones en medio de formalización: “Ha pasado todo límite” - Chilevisión

Lino Disi, abogado de Manuel Monsalve, llegó este martes al Centro de Justicia en el marco de la segunda jornada de formalización del ex subsecretario del Interior. "Hay información muy relevante que no la tenemos todavía", dijo respecto a los argumentos que establecerán en su defensa. Además, llamó a "tener cuidado con las filtraciones que, en este caso en particular, ha pasado todo límite para efectos de entender cuál es la información y dónde esta tiene que tener relevancia, independiente que se entienda el interés en los tribunales de justicia".