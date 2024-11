“Les voy a contar una bomba”: Revelan declaración clave de ex jefe de gabinete de Manuel Monsalve - Chilevisión

El ex jefe de gabinete de Manuel Monsalve, Gabriel de la Fuente, declaró ante la Fiscalía por la denuncia contra el otrora subsecretario del Interior.

Según consignó El Mercurio, De la Fuente fue una de las primeras personas que habría tomado conocimiento de lo ocurrido.

"Fue a partir de Monsalve, él me contó (...) esta conversación con Monsalve la tuve el día jueves 10 de octubre, esto fue en el despacho del subsecretario", relató el abogado.

"Les voy a contar una bomba, algo grave"

"Ahí llegó Monsalve, de hecho un par de veces asomó la cabeza a mi oficina y me dice que tenía que hablar conmigo", agregó después.

De acuerdo a la declaración del ex ministro, en la reunión también estuvo presente Gustavo Herrera, jefe directo de la denunciante.

"Nos dice con estas palabras: 'les voy a contar una bomba, algo grave'. Pensamos cualquier cosa porque nunca había escuchado una expresión así de Monsalve", sostuvo De la Fuente.

El otrora jefe de gabinete de Monsalve indicó: "Me empecé a echar para atrás, me dice que la había invitado por WhatsApp a comer el día domingo 23, que había pedido por una aplicación tipo Uber un auto, que la había pasado a buscar a la calle donde vivía y se habían ido juntos a comer al Ají Seco Místico".

"Subieron al segundo piso del restaurante, que pidieron pisco sour, comida y que luego pidieron otro pisco sour y que a partir de ahí no se acuerda de nada", agregó.

"Nos quedó mirando con cara de circunstancia y yo le pregunté si tuvo relaciones sexuales con ella y me dice que no, que no tuvo, le pregunté cómo le constaba eso y le dijo que no le constaba", complementó.

En esa misma reunión, De la Fuente le habría indicado a Monsalve que le parecía "impropio" tener ese tipo de vinculaciones con funcionarios.