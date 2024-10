"Situación bastante anómala": Abogada de Valdivia apunta a crucial relato de ex pareja de la denunciante

Erika Maira, abogada del ex futbolista, se refirió a la medida cautelar de prisión preventiva que determinó el tribunal.

Tras la audiencia de control de detención realizada en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, se determinó que Jorge Valdivia quedara con cautelar de prisión preventiva tras ser denunciado por abuso sexual.

A la salida del tribunal, Erika Maira, abogada del ex futbolista, se refirió a la medida que mantendrá por lo menos por una semana al Mago en prisión, ya que para el próximo martes 29 de octubre quedó fijada una audiencia para revisar las medidas cautelares.

"Nosotros no compartimos la postura de la Fiscalía y del Tribunal en interpretar y la forma en que ocurrieron los hechos, (no) consituyen una violación y tampoco utilizando privación de sentido, que es lo que sostiene la Fiscalía. Nosotros sostenemos que acá ocurrieron relaciones sexuales consentidas e insistimos en la inocencia de Jorge Valdivia Toro", dijo la defensora del ex seleccionado nacional.

Abogada apuntó a "situación anómala" declaración de ex pareja de la víctima

"Una de las cuestiones que nos llama bastante la atención, es que la ex pareja de la víctima, respecto de quien ellos manifiestan que siguen teniendo relaciones sexuales hasta la actualidad, haya declarado que merodeando el domicilio de la víctima, justo ve a Jorge Valdivia por la ventana desde la calle manejando su vehículo y descubre esta situación", manifestó Maira.

"Lo que vimos es una situación bstante anómala, bastante extraña, que una persona pasando en su auto, bajando la velocidad, pasando 10 segundos pueda describir una interacción completa de dos personas que se disponían a tener relaciones sexuales, la pueda describir y pueda servir de testigo de cargo de la Fiscalía", agregó.

Por último, la abogada de Valdivia afirmó que le llama la atención que esta situación tenga crédito en circuntancias en que la propia víctima había manifestado escenas de celos de su ex pareja, razón por la cual no le contaba todo. "Además, que ellos hasta el día de hoy mantenían relaciones sexuales y amorosas", afirmó Maira.