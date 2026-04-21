“Una heroína”: Testimonios revelan hazaña de chilena que rescató niños en la Segunda Guerra Mundial

Durante mucho tiempo, su historia permaneció en la sombra. No fue hasta inicios del siglo XXI que comenzó a reconstruirse, cuando algunos de los niños que ayudó -ya convertidos en adultos mayores- iniciaron la búsqueda de quien les había salvado la vida.

En medio de la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial, una mujer chilena se convirtió en pieza clave de la resistencia francesa y protagonizó una historia que permaneció en silencio durante décadas.

Su nombre era María Edwards McClure, y desde un hospital en París logró salvar a decenas de niños judíos de ser enviados a campos de concentración.

Instalada en París, Edwards —conocida en Europa como María Errázuriz— decidió quedarse pese a las advertencias de su familia para abandonar el continente. En lugar de regresar a Chile, optó por involucrarse activamente en la resistencia, primero colaborando en redes de apoyo y luego infiltrándose como voluntaria en un hospital que recibía a población judía.

Desde ese lugar, ideó arriesgadas estrategias para rescatar a menores que estaban en riesgo inminente. Aprovechando su rol como asistente social, escondía a los niños bajo su vestimenta o los sacaba del recinto en operativos clandestinos, incluso utilizando accesos menos vigilados como la morgue.





Además, coordinaba certificados falsos de defunción para evitar sospechas y organizaba su traslado a hogares seguros o zonas rurales, financiando su mantención.

Su labor no estuvo exenta de peligro. Fue detenida y torturada por la policía secreta nazi, pero logró sobrevivir gracias a intervenciones que evitaron su ejecución. Tras el fin de la guerra, fue condecorada en Francia por su valentía y años más tarde regresó a Chile, donde falleció en 1972.

Durante mucho tiempo, su historia permaneció en la sombra. No fue hasta inicios del siglo XXI que comenzó a reconstruirse, cuando algunos de los niños que ayudó -ya convertidos en adultos mayores- iniciaron la búsqueda de quien les había salvado la vida.

Testimonios de los salvados por María Edwards

Por primera vez, sobrevivientes de aquellos rescates han comenzado a compartir sus relatos, dando cuenta del impacto de las acciones de Edwards en sus vidas.

Etienne Verlet es uno de ellos. “Yo tenía 3 años y medio o 4, fui parte de esos numerosos niños escondidos por gente trabajadora y generosa”, dijo en un archivo consignado por CHV Noticias.

“Nunca olvidaré realmente a madame Errázuriz. Pienso que es una heroína, es inexplicable. Es hacer de padre de otros niños, algo muy peligroso en aquel momento”, agregó.

El número exacto de menores salvados sigue siendo incierto, pero distintas estimaciones apuntan a varias decenas.

Por su acción, el memorial Yad Vashem le otorgó póstumamente el título de “Justa entre las Naciones”, un reconocimiento reservado a quienes arriesgaron sus vidas para salvar judíos durante el Holocausto.