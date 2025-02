El Tribunal Constitucional informó este lunes que no admitió a tramitación el requerimiento de inhabilidad presentado en contra de la ministra de Defensa, Maya Fernández, por su participación en la fallida compra de la casa del ex presidente Salvador Allende. Por mayoría, el TC decidió no acoger el recurso "por no cumplir con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley 17.997, orgánica constitucional de esta magistratura".