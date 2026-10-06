06/ 10/ 2026 07:17

Tras choque de alta energía: Dejan ambulancia abandonada por más de 12 horas en la comuna de La Florida

Este lunes a eso de las 17:00 horas, una ambulancia protagonizó un choque en el sector de avenida Vicuña Mackenna con Froilán Lagos en la comuna de La Florida. Desde entonces, el vehículo quedó abandonado. Debido al impacto, se activaron los airbags. Se dio aviso a las 12 de la noche a la Asociación Chilena de Seguridad (Achs), pero no ha sido retirado. La ambulancia cuenta con importantes daños y fue un choque de alta energía en el que incluso Bomberos prestó ayuda.