“Tenía la vista ida”: Testigo reveló PARTICULAR detalle en interacción con María Elcira previo a su desaparición - Chilevisión

El testigo clave detalló cómo encontró a María Elcira tras salir de los baños y la actitud que mantenía la adulta mayor minutos antes de que desapareciera en Limache.

Recientemente se dio a conocer el testimonio de Fernando Aedo, un testigo clave que habría interactuado por última vez con María Elcira previo a su desaparición en Limache, detallando que habría visto a la adulta mayor actuar de una manera particular.

Las declaraciones de Aedo fueron expuestas por Meganoticias, donde el implicado comenzó precisando: “Primera vez que me pasa esto, de ser la última persona que vio a alguien que desaparece. Es complicado que alguien desaparezca así”.

“Cuando llego, detengo el vehículo y saludo a la señora para preguntarle dónde me podía estacionar, porque creí que era una persona directa del restorán, como dándote la bienvenida”, agregó.

Luego, el testigo detalló la extraña actitud de María Elcira, cuando se la encontró en los estacionamientos del restaurante en el Fundo Las Tortolas: “Cuando me percaté de que tenía la vista ida, pensé 'debe ser otra persona' (...) No me habló nada, solo miró como sobre mí, hacia adelante, y siguió su camino”, afirmó.

“Yo iba subiendo en dirección al estacionamiento y ella aparece a mano izquierda, a la altura de una palmera que hay. Ahí está la salida del baño”, complementó.

Tras ello, Fernando reveló una interacción directa con María Elcira, asegurando que no obtuvo respuesta de su parte: ”La saludé, le dije 'buenas tardes' y no me respondió nada y seguí hacia arriba. Ella avanzó un poco, miró hacia los lados y cruzó, subiendo hacia los estacionamientos”, concluyó.

La búsqueda de la adulta mayor se mantiene por parte de autoridades y sus familiares, quienes a casi dos meses de su desaparición también han denunciado una extraña actitud de parte de la dueña del restaurante donde se le perdió su rastro.