Temblor hoy 21 de octubre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este miércoles por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este miércoles 21 de octubre se han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, miércoles 21 de octubre, en Chile

Magnitud: 2.5

2.5 Hora: 07:04 horas

07:04 horas Epicentro: 33 km al S de Mina Collahuasi.

33 km al S de Mina Collahuasi. Profundidad: 118 km

Magnitud: 2.9

2.9 Hora: 04:49 horas

04:49 horas Epicentro: 26 km al NO de Victoria.

26 km al NO de Victoria. Profundidad: 63 km

Magnitud: 3.5

3.5 Hora: 04:44 horas

04:44 horas Epicentro: 72 km al NE de San Pedro de Atacama.

72 km al NE de San Pedro de Atacama. Profundidad: 169 km

Magnitud: 3.4

3.4 Hora: 04:16 horas

04:16 horas Epicentro: 86 km al S de Ilo.

86 km al S de Ilo. Profundidad: 19 km

Magnitud: 3.8

3.8 Hora: 02:51 horas

02:51 horas Epicentro: 86 km al O de San Antonio de los Cobres.

86 km al O de San Antonio de los Cobres. Profundidad: 190 km

Magnitud: 3.4

3.4 Hora: 02:40 horas

02:40 horas Epicentro: 13 km al E de Toltén.

13 km al E de Toltén. Profundidad: 52 km

Magnitud: 3.8

3.8 Hora: 02:29 horas

02:29 horas Epicentro: 87 km al SE de Socaire.

87 km al SE de Socaire. Profundidad: 212 km

Magnitud: 2.7

2.7 Hora: 01:55 horas

01:55 horas Epicentro: 19 km al E de Pichidangui.

19 km al E de Pichidangui. Profundidad: 24 km

Magnitud: 3.0

3.0 Hora: 01:40 horas

01:40 horas Epicentro: 69 km al SE de Socaire.

69 km al SE de Socaire. Profundidad: 199 km

Magnitud: 3.0

3.0 Hora: 01:27 horas

01:27 horas Epicentro: 63 km al SE de Socaire.

63 km al SE de Socaire. Profundidad: 213 km

Magnitud: 3.9

Hora: 01:21 horas

Epicentro: 12 km al SE de Los Vilos.

Profundidad: 40 km

Magnitud: 2.7

Hora: 00:57 horas

Epicentro: 35 km al NO de Los Andes.

Profundidad: 76 km

Magnitud: 2.8

Hora: 00:37 horas

Epicentro: 87 km al NE de San Pedro de Atacama.

Profundidad: 207 km

Magnitud: 3.1

Hora: 00:26 horas

Epicentro: 141 km al NO de Constitución.

Profundidad: 43 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?