Temblor hoy 21 de octubre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este miércoles por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este miércoles 21 de octubre se han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.
Temblor hoy, miércoles 21 de octubre, en Chile
- Magnitud: 2.5
- Hora: 07:04 horas
- Epicentro: 33 km al S de Mina Collahuasi.
- Profundidad: 118 km
- Magnitud: 2.9
- Hora: 04:49 horas
- Epicentro: 26 km al NO de Victoria.
- Profundidad: 63 km
- Magnitud: 3.5
- Hora: 04:44 horas
- Epicentro: 72 km al NE de San Pedro de Atacama.
- Profundidad: 169 km
- Magnitud: 3.4
- Hora: 04:16 horas
- Epicentro: 86 km al S de Ilo.
- Profundidad: 19 km
- Magnitud: 3.8
- Hora: 02:51 horas
- Epicentro: 86 km al O de San Antonio de los Cobres.
- Profundidad: 190 km
- Magnitud: 3.4
- Hora: 02:40 horas
- Epicentro: 13 km al E de Toltén.
- Profundidad: 52 km
- Magnitud: 3.8
- Hora: 02:29 horas
- Epicentro: 87 km al SE de Socaire.
- Profundidad: 212 km
- Magnitud: 2.7
- Hora: 01:55 horas
- Epicentro: 19 km al E de Pichidangui.
- Profundidad: 24 km
- Magnitud: 3.0
- Hora: 01:40 horas
- Epicentro: 69 km al SE de Socaire.
- Profundidad: 199 km
- Magnitud: 3.0
- Hora: 01:27 horas
- Epicentro: 63 km al SE de Socaire.
- Profundidad: 213 km
- Magnitud: 3.9
- Hora: 01:21 horas
- Epicentro: 12 km al SE de Los Vilos.
- Profundidad: 40 km
- Magnitud: 2.7
- Hora: 00:57 horas
- Epicentro: 35 km al NO de Los Andes.
- Profundidad: 76 km
- Magnitud: 2.8
- Hora: 00:37 horas
- Epicentro: 87 km al NE de San Pedro de Atacama.
- Profundidad: 207 km
- Magnitud: 3.1
- Hora: 00:26 horas
- Epicentro: 141 km al NO de Constitución.
- Profundidad: 43 km
¿Qué hacer en caso de un sismo?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:
- Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
- Protegerse bajo un objeto firme.
- Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
- Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
- En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
- Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.
Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.