Temblor hoy 16 de marzo en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos - Chilevisión

Revisa los movimientos sísmicos registrados este lunes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales ante un terremoto.

Durante este lunes 16 de marzo se han registrado distintos movimientos telúricos en el territorio nacional, según reportó el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, lo que provoca temblores frecuentes de diversa magnitud.

Revisa el detalle de los temblores de hoy en Chile.

Temblor hoy, 16 de marzo en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud: 4.7

Hora: 03:59

Epicentro: 49.78 km al sureste de Curicó (región del Maule)

Profundidad: 102.5 km

Hora Local: 2026/03/16 03:59:12, mag: 4.8, Lat: -35.35, Lon: -70.93, Prof: 102.05, Loc : 49.78 km al SE de Curicó — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) March 16, 2026

Magnitud: 4.1

Hora: 02:23

Epicentro: 39.81 kilómetros al suroeste de Huasco (región de Atacama)

Profundidad: 30.38 km

Hora Local: 2026/03/16 02:23:58, mag: 4.1, Lat: -28.78, Lon: -71.42, Prof: 30.81, Loc : 39.81 km al SO de Huasco — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) March 16, 2026

Magnitud: 3.4

Hora: 02:17

Epicentro: 18.27 kilómetros al noroeste de Punitaqui (región de Coquimbo)

Profundidad: 44.74 km

Hora Local: 2026/03/16 02:10:47, mag: 3.4, Lat: -30.73, Lon: -71.41, Prof: 44.74, Loc : 18.27 km al NO de Punitaqui — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) March 16, 2026

El sismo de mayor magnitud registrado durante este 16 de marzo alcanzó los 4.7 grados y tuvo su epicentro cercano a Curicó en la ragión del Maule.

¿Qué hacer en caso de un sismo?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:

Mantener la calma y buscar un lugar de protección.

Protegerse bajo un objeto firme.

Cortar electricidad, gas y agua si es posible.

Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.

En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.

Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.