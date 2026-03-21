Sismo sacude el norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento se registró a las 15:33 horas de este sábado 21 de marzo a la altura de la región de Antofagasta.

Un sismo de baja intensidad se registró este sábado 21 de marzo al norte del país, precisamente en la región de Antofagasta.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 15:33 horas y se localizó 22.34 kilómetros al oeste de María Elena.

Asimismo, el organismo detalló que la magnitud fue de 4,2.