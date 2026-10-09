Sismo remece al norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico se registró a las 03:41 horas de este viernes 9 de octubre.

Un sismo de magnitud 4.2 sacudió este viernes 9 de octubre a la zona norte del país, en la región de Tarapacá.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 03:41 horas, a 48 kilómetros al sur de la Mina Collahuasi.

Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 121 kilómetros.