Sismo remece al norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro
El movimiento telúrico se registró a las 03:41 horas de este viernes 9 de octubre.
Un sismo de magnitud 4.2 sacudió este viernes 9 de octubre a la zona norte del país, en la región de Tarapacá.
De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 03:41 horas, a 48 kilómetros al sur de la Mina Collahuasi.
Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 121 kilómetros.
Hora Local: 2026/10/09 03:40:54, mag: 4.2, Lat: -21.24, Lon: -68.79, Prof: 121.0, Loc : 47.95 km al S de Mina Collahuasi
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) October 9, 2026