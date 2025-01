“¡Apitutado, senador!”: Karim Bianchi y Franco Parisi protagonizaron tenso cruce en vivo - Chilevisión

Desde una videollamada, Franco Parisi criticó al legislador, luego de que el parlamentario sostuviera que hace "pymes" con las campañas políticas.

El senador Karim Bianchi y el ex candidato presidencial Franco Parisi se enfrentaron en duros términos en medio de un programa.

Esto, luego de que el parlamentario señalara que el líder del Partido de la Gente (PDG) arma una "pyme" cuando realiza campañas políticas, en alusión a sus incursiones como abanderado presidencial de la colectividad.

Karim Bianchi vs Franco Parisi

"Son pymes que se arman para las elecciones. Yo fui primera mayoría nacional como senador (...) y creo que son proyectos que...", dijo Bianchi hasta que fue interrumpido por Parisi en Sin Filtros.

"¡Apitutado, senador!", exclamó Parisi desde una videollamada. "No digamos leseras, ¡apitutado!", agregó.

Ante esto, Bianchi se defendió al decir que "he sido el senador que históricamente ha tenido más porcentaje en la historia del Senado, en votos, y si le molesta a él yo le diría que más que preocuparse de mí, se preocupe de su partido, que hoy día no tiene ningún diputado, se fueron todos".

"¡Usted no tiene ni partido! Mire, senador, hablemos con la verdad, usted es apitutado político", arremetió Parisi.

La respuesta de Franco Parisi

"Yo tengo un tremendo respeto por su papá (Carlos Bianchi)", comentó Parisi.

Acto seguido, continuó diciendo "que yo vaya a Chile a hacer plata... pucha, me da lata decirle, pero parece que es un poquito ignorante, senador. Mi rendición fue de 10 millones de pesos, yo creo que la suya fue más".

"En el PDG no estamos por la plata, de hecho, nosotros echamos a los diputados porque se vendían y no nos interesa la plata de esos diputados. Creo que hace mal hablar de la política de esa forma. Hemos sido candidatos sumamente esforzados", aseguró.

"Usted es más joven que yo, ahora es poderoso, usted es millonario, de Magallanes, un tipo de la élite. Tenga respeto por la gente. No sea matón ni prepotente, yo nunca lo he tratado mal a usted (...) Sea autoridad, no sea abusador. Yo le pido respeto", fue parte de lo que expuso.