Revelan video clave en Caso Monsalve: Víctima se aprecia desorientada y ex subsecretario caminó recto para llevarla de vuelta - Chilevisión

Desde Ciper dieron a conocer imágenes de la segunda parada que tuvo el taxi que llevó al ex subsecretario y su ex asesora hasta el Hotel Panamericano en el que habrían ocurrido los hechos.

En medio de la segunda jornada en la audiencia de formalización de Manuel Monsalve, Ciper reveló un importante video en el que se capta parte del viaje en taxi que realizó el ex subsecretario junto a la denunciante desde el restaurante peruano Ají Seco Místico hasta el Hotel Panamericano.

Recordemos que, según la declaración de la ministra Tohá y el presidente Boric, Monsalve habría perdido la consciencia antes de salir del local de comida, sin embargo, en el registro recién expuesto se daría a entender una situación distinta.

El video clave del Caso Monsalve

De acuerdo con el video difundido por Ciper Chile, el cual corresponde a una cámara de seguridad, refleja la segunda parada que tuvo el taxi con el ex subsecretario y su ex asesora a bordo la noche del 22 de septiembre.

Tras detenerse porque la denunciante estaba vomitando, el vehículo volvió a parar minutos más tarde, aunque en esta ocasión la mujer se baja del auto con un comportamiento errático y, aparentemente, desorientada.

Caminando en dirección a la vereda de enfrente, pareciera ser que la mujer no se percata de la presencia de otros vehículos en la calle, y es que sigue caminando pese a poner en peligro su integridad; esta información concuerda con la declaración de víctima, quien afirmó no recordar nada desde que salió del restaurante peruano.

Por el contrario, Monsalve, al ver que su ex asesora se baja del taxi, la sigue casi al trote para sacarla de la calle y, tomándola del brazo, la conduce devuelta al vehículo, dando cuenta que este no habría estado igual de desorientado que la mujer; más tarde, el auto sigue su curso hasta el Hotel Panamericano.

De acuerdo con la declaración que dio Carolina Tohá y Gabriel Boric, según lo que les informó el ex subsecretario, el acusado "insistió en que no recordaba nada, y me dijo que por eso la contactó a ella para preguntarle si ella recordaba, a lo que ella habría dicho que tampoco", indicó el Mandatario.

Asimismo, lo visto en este video tendría mayor concordancia con lo dicho por el taxista que los llevó aquella noche, quien indicó que "en ningún momento vi un forcejeo entre ellos, ni por parte de la chica ni por parte del hombre. No obstante, de repente él la tomaba del brazo, pero como para sujetar a la chica y ayudarla como a estabilizarse, ya que se notaba que ella estaba muy ebria".

Revisa aquí el video de Ciper: