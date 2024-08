Hizo un trato con sus asesinos: Los desconocidos detalles de las últimas horas con vida de Nicolás Pinochet - Chilevisión

El médico que hizo noticias días antes de perder la vida por intentar incendiar un Cesfam fue asesinado en trágicas circunstancias en La Serena.

Un mes ha pasado desde el homicidio de Nicolás Pinochet, el médico que días antes de su muerte había acaparado titulares al intentar quemar un Cesfam en La Serena, Región de Coquimbo.

El profesional perdió la vida en trágicas circunstancias, pues según un preinforme de autopsia del Servicio Médico Legal falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico debido a golpes con un objeto contundente en el rostro.

Asimismo, se hallaron escoriaciones faciales en las extremidades, tórax y abdomen, lesiones en los genitales, equimosis en las muñecas y tobillos coincidentes con ataduras.

Revelan las últimas horas de Nicolás Pinochet

En vista de lo anterior, recientemente se dio a conocer cómo fueron las últimas horas con vida de Pinochet, pues lo último que se supo de su paradero fue que se encontraba en compañía de personas de nacionalidad venezolana.

Pese a que no lo sabía, su padre fue a presentar una denuncia a Carabineros cuando él ya estaba muerto. "Llégo Nicolás en compañía de varias personas de nacionalidad extranjera, venezolanos, éstos últimos se quedaron en la entrada del departamento", dijo en la denuncia, consignó The Clinic.

"Llegó muy alterado, me dijo que lo que había pasado en el consultorio no era grave, le bajaba el perfil. Luego me señaló que se iba a carretear con estos sujetos de nacionalidad extranjera", añadió.

El trato que hizo el médico con sus futuros asesinos

De acuerdo con una mujer boliviana de iniciales D.K., que es testigo reservado de la Fiscalía, ella se encontraba con los ciudadanos venezolanos por La Serena cuando se les acercó Nicolás, quien llevaba una mochila y les preguntó si sabían dónde podía arrendar un departamento.

Allí, les aseguró que en tres días le iban a depositar $500 mil y que, tras el incidente en el Cesfam, su madre lo había echado de la casa porque la policía lo estaba buscando. Además, consultó si sabían dónde vendían droga.

En consecuencia, hicieron un trato de cambiar especies y prendas de vestir por drogas, por lo que los cuatro fueron al departamento de los padres de Nicolás, a eso de las 00:23 horas.

Nicolás sacó un parlante, una flauta dulce y varias prendas de ropa que metió en una bolsa, de acuerdo con el medio antes citado. Salieron diez minutos después y luego caminaron por cerca de 20 minutos hasta una residencial donde vivía la testigo protegida.

Escuchaban música en un parlante y, según dijo la mujer, una vez llegaron al inmuble se separaron y entró con las ropas que llevaba Nicolás.

El médico siguió caminando con las otras dos personasen dirección al norte. Esa fue la última vez que lo vio con vida, dijo la ciudadana boliviana.