16/ 04/ 2026 22:13

¿Quiénes quedarán libres de contribuciones? Medida del gobierno beneficiaría a 300 mil personas

Dentro del proyecto de plan de reconstrucción y reactivación económica del Gobierno se encuentra la eliminación del pago de contribuciones para la vivienda principal en personas mayores de 65 años. Actualmente, tres de cada cuatro adultos mayores propietarios ya están exentos de pagar, pero esta medida beneficiaría a unas 300 mil personas adicionales que hoy sí pagan, ya sea por un alto nivel de ingresos o el avalúo fiscal que tiene su casa. Estas son algunas de sus historias.