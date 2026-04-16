“No podemos esperar…”: Carolina Mestrovic anunció su embarazo con tierna postal en redes sociales

A través de Instagram, la comunicadora informó que se convertirán en padres con el actor venezolano Jonathan Quintana. “Te amo mi amor y nuestr@ baby”, expresó la pareja de la exanimadora de Yingo.

Carolina Mestrovic emocionó este jueves a sus seguidores tras dar a conocer su embarazo con una tierna publicación en redes sociales.

A través de Instagram, la actriz anunció que se convertirán en padres con su esposo, el actor venezolano Jonathan Quintana Freudman.

“No podemos esperar a que llegue septiembre para conocerte. Te amamos”, expresó la exanimadora de Yingo, acompañada de una imagen en la que aparece con su pareja sosteniendo un letrero con la frase “baby coming soon (bebé próximamente)”.





La noticia generó una ola de reacciones en redes sociales, incluyendo excompañeros de Yingo como Joyce Castiblanco, Mariuxi Domínguez y Alexander Núñez (Arenito). “Felicitaciones”, “qué noticia más hermosa” y “qué alegría más grande”, fueron parte de los comentarios.

Cabe recordar que en julio de 2011, Mestrovic fue mamá de su hija Julieta, fruto de su relación con el animador Mario Velasco. Actualmente, la comunicadora vive en Estados Unidos junto a su familia.