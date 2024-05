Adulto mayor hace desesperado llamado mientras se niega a dejar su precaria casa en medio de lluvias - Chilevisión

Vecinos del sector El Olivar de Viña del Mar, viven una dramática situación producto de las intensas lluvias que afectan la zona centro del país. Resulta que sus casas no están en condiciones de ser habitadas y por eso algunas personas están viviendo en carpas, bajo la lluvia y el frío. En el programa Contigo En Directo se recorrió la zona y se dio a conocer un testimonio de un adulto mayor, conocido por sus vecinos como Aldo, quien se niega a dejar su hogar. “Mi vida siempre ha sido así, bien solo... Ya son 33 años acá, me gusta mi privacidad y me gusta estar activo, hacer mis cosas, yo mismo prepararme comida y no me gustaría estar en un albergue”, fue parte del testimonio, que terminó con un pedido de ayuda a la municipalidad de la Ciudad Jardín.