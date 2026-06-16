¿Pierdes el dinero si no lo usas? Esto es lo que pasa con el saldo de las tarjetas Bip!

Usuarios del transporte público habían presentado una demanda por una indemnización de $54 mil millones contra la empresa, debido a que fondos de sus tarjetas habían caducado. Esto es lo que respondió la justicia.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el fallo que desestimó una demanda colectiva de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) contra Metro, debido a la caducidad de saldo de tarjeta Bip!.

La demanda tenía como fin una indemnización de $54 mil millones para los usuarios cuyos fondos de su tarjeta que se utiliza en el transporte público de Santiago fueron caducados.

Sin embargo, la Tercera Sala del tribunal concluyó que el mecanismo no constituye una infracción a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores , por lo tanto, los saldos tiene plazo de vencimiento.

De acuerdo a lo que señalaron, la caducidad corresponde a una regulación establecida por la autoridad sectorial y no a una decisión por parte de Metro.





¿Se pierde el saldo de la tarjeta Bip!?

Según lo que determinó el tribunal, la pérdida de vigencia del saldo corresponde a una regulación diseñada “por la autoridad sectorial y aplicado de forma general, no permite configurar, por sí sola, un ilícito de consumo imputable a Metro“.

También señalaron que el funcionamiento de la Tarjeta bip!, incluido el instituto de la caducidad, “se encuentra descrito en el reglamento y en los instrumentos disponibles a través de los canales oficiales, accesibles al consumidor medio”.

También se descartó completamente una compensación civil, dado que no se acreditó un daño colectivo o actuar arbitrario por parte de la empresa de transportes.

De esta manera, se ratifica que los saldos sí tiene una caducidad en las tarjetas Bip!, lo que queda establecido en la normativa vigente.