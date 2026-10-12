12/ 10/ 2026 21:54

“Pasó de un segundo a otro”: Familias de Curacautín sufrieron inundaciones tras desborde de canal

Tras las intensas precipitaciones y granizadas que afectaron a Curacautín, Francisco Ramos, vecino de la población Centenario, relató cómo el desborde de un canal inundó su vivienda en cuestión de segundos. El agua arrastró lodo y contaminación, lo que provocó la pérdida total de camas, muebles y otros enseres esenciales para su familia. Ante la repentina crecida del caudal, el hombre tuvo que rescatar a rescatar de urgencia a su hija y a sus mascotas, mientras las calles del sector se convertían en un verdadero río.