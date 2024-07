"Eduardo me tocó": Los testimonios con los que declararon culpable a Eduardo Macaya

Una menor le confesó a su padre que había sufrido tocaciones de parte del padre de Javier Macaya, presidente de la UDI. Luego le mostró un video que ella misma grabó cuando el hombre de 71 años repetía el hecho con una de sus primas.

Este miércoles, el Tribunal Oral en Lo Penal de San Fernando declaró a Eduardo Macaya culpable por dos delitos consumados de abuso sexual reiterado contra menores de 14 años y además fue absuelto por otros dos ilícitos de la misma índole.

En ese contexto, se dieron a conocer testimonios que se mantenían secretos por orden del Ministerio Público. Las relatos corresponden a nietas del imputado y también de parientes que fueron los testigos de las primeras revelaciones de las menores de edad, de acuerdo a lo expuesto por La Tercera.

"Papá, estoy bien, pero hace tres años Eduardo me tocó", fue la grave acusación hecha por una menor de 12 años a su padre, quien le pidió más detalles.

Ahí, la menor le dijo que ya había conversado con sus primas, quienes también confesaron haber sido víctimas de actos de connotación sexual por parte del paá del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya.

Una de las víctimas grabó a Eduardo Macaya

El citado medio informó que la víctima que le había confesado el abuso sufrido a su padre, sacó su celular y le mostró imágenes que ella misma había grabado hace algunas semanas y en las que se ve al empresario de 71 años realizando tocaciones a una de sus primas más pequeñas.

Algunos integrantes de la familia Macaya estaban al tanto de la situación, ya que la víctima había reenviado videos a una de sus tías. Esta mujer declaró durante el proceso judicial y dijo que un día en casa de su madre, su sobrina le dijo que quería contarle algo que le ocurrió cuando ella tenía entre 8 y 9 años en la casa de Eduardo Macaya, en Placilla.

"Cuando voy viendo los videos, quedé de una pieza", afirmó la testigo. "Me paré, me fui a la cocina donde estaba mi mamá, y se los mostré (los videos) y le dije a ella que 'esto también me lo había hecho Eduardo cuando chica'", manifestó la mujer.

Por último, el citado medio indicó que durante el transcurso de la investigación aparecieron otras tres víctimas, todas de sexo femenino y menores de edad.