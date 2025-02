A pesar de su constantes negativas, en el oficialismo crece la esperanza de que la ex presidenta Michelle Bachelet acepte ser candidata a La Moneda. Desde el Partido Socialista informaron que esperarán hasta marzo, fecha en la que se reunirán con la ex mandataria para dilucidar si aceptará ser la carta presidencial del sector político. En caso de que no se concretarse, diversos partidos postulan a Carolina Tohá como candidata a la presidencia en su reemplazo.