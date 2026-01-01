“Nos dejó en la calle”: Conductor ebrio choca y provoca destructor incendio en Paine - Chilevisión

La mañana de este jueves 1 de enero, una familia perdió por completo su vivienda luego de que un automóvil, conducido por un hombre en estado de ebriedad, impactara el inmueble y provocara un incendio. El hecho ocurrió durante las primeras horas del día y dejó a los residentes sin hogar. Olga, una de las afectadas, relató el momento del impacto: “Sentimos un golpe muy fuerte, pensamos que era un temblor, pero era un auto de una persona que estaba ebria (…) nos dejó en la calle, sin nada”, señaló. Además, indicó que el conductor intentó darse a la fuga tras el choque, pero fue retenido en el lugar.