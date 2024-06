“No somos animales”: Vecina de Pudahuel interpeló a municipalidad por inundación con aguas servidas y lluvia - Chilevisión

La locataria de la comuna acusó la poca gestión de la municipalidad de Pudahuel, debido a que se trataría de una situación que ocurriría todos los inviernos.

Durante la jornada de este jueves, CHV Noticias llegó hasta la Villa San Juán Valdes, donde registró la gran afectación por la lluvia en el domicilio de Raquel, vecina de la comuna de Pudahuel.

El agua llegó hasta el living producto de la inundación de su calle y por el paso de los autos por fuera del inmueble, situación que causó la molestia de la mujer.

“Si ven que está anegado, no deberían pasar porque ¿a nosotros quién nos responde por las cosas que perdimos? Nadie, y todo los vecinos estamos igual ”, expresó Raquel.

“Con la suerte que tenemos segundo piso y podemos tener a los niños arriba. Nosotros aquí somos tres familias”, agregó, especificando que en el lugar cuenta con su negocio y el agua habría mojado un aparato electrónico fundamental.

“Despues se olvidan, ni se acuerdan de nosotros”

En esa línea, la locataria de Pudahuel aseguró que se trataría de una situación habitual durante la temporada de invierno en la comuna, por lo que acusó poca gestión por parte de la municipalidad.

“¿Quién me responde a mí si la maquina no me funciona? Yo llevo 15 años viviendo aquí y todos los inviernos lo mismo, y la municipalidad nos ayuda con alimentos. Pero ¿y esto?”, preguntó.

“Que nos vengan a dar una aspirina, que esto otro después, que a fin de mes, y después no hacen nada (...) vienen dan una aspirina y ahí quedamos en la misma, porque despues se olvidan, ni se acuerdan de nosotros”, complementó Raquel.

En esa línea, recalcó que el alcantarillado colapsa debido a las lluvias, lo que no sería la primera vez, por lo que se mezclan aguas lluvias con aguas servidas. Por lo mismo, hizo un nuevo llamado a la municipalidad de Pudahuel para arregelar dicho problema.

“Cómo vamos a estar todo el tiempo así, si somos seres humanos, no somos animales. Somos personas las que vivimos aquí”, concluyó.

Revisa las declaraciones a continuación: