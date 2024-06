“No pretendo que me perdonen”: El estremecedor relato de imputado por fatal accidente en Santo Domingo - Chilevisión

El imputado entregó sus testimonio por primera vez al Juzgado de Garantía de San Antonio, donde dio detalles sobre cómo ocurrió el fatal accidente que terminó con la vida de dos jóvenes universitarias.

Recientemente se dio a conocer el relato del imputado por el accidente de tránsito en Santo Domingo, donde fallecieron dos universitarias, en el que por primera vez reveló cómo ocurrieron los fatales hechos.

Se trata de un estudiante de cuarto año de Derecho de la UDD, identificado como José Venturino Saporta, quien declaró en la audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de San Antonio.

Destacar que José fue formalizado por conducir en estado de ebriedad con resultado de muerte, la alcholemia indicó que el joven tenía 1,24 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que, se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario total.

En la audiencia el imputado reiteró que no conocía las víctimas que fallecieron, Trinidad Bunster de 20 años y Agustina Espinoza de 19 años, quienes estudiaban derecho en la misma universidad que Venturino y se encontraban cursando segundo año.

El relato del imputado: “No recuerdo si habían tomado alcohol”

Todo habría comenzando cuando hicieron un asado en el que también consumieron alcohol, contexto en el que el imputado junto a su amigo, Javier Avilés Palma, joven que iba de copiloto, salieron en dirección a la disco La Palmira.

“Salimos alrededor de las 10 y media de la noche y una vez que llegamos, aproximadamente tipo 11 de la noche, entramos y veo que no había nadie, lo cual me generó mucha intriga. Entonces bajo del auto y le pregunto a un guardia o a un funcionario… y me dice que llegamos muy temprano”, relató Venturino, según consignó Biobío.

Debido a la situación, el imputado reveló que su amigo tomó la decisión de llamar a Trinidad y Agustina mientras hacían tiempo paseándose en vehículo BMW automático 128ti, por Santo Domingo para luego asistir a la disco.

“Transcurridos unos 30 minutos, aproximadamente, mi amigo Javier me da la sugerencia de invitar a Agustina y Trinidad para que nos acompañaran a la disco. Yo no las conocía, ya que eran alumnas de la carrera de Derecho, pero de segundo año y yo estoy en cuarto… Javier lo organizó todo y me indicó dónde se estaban quedando”, detalló.

Una vez que se encontraron con las jovenes, quienes se subieron a la parte trasera del auto, el imputado indicó: “No recuerdo si habían tomado alcohol o si pusieron el cinturón de seguridad. Tampoco recuerdo si Javier les dijo que se pusieran el cinturón”.

“No me acuerdo cómo perdí el control”

Sin embargo, en ese momento aún era muy temprano para irse al local, por lo que toman dirección al Mirador de Las Brisas: “Nuevamente tomé el Camino de la Fruta a una velocidad normal de 70-80 kilómetros por hora, que es un camino peligroso y con muchas curvas y lomas de toro, que algunas están mal señalizadas o iluminadas. No había nada de alcohol en el auto, no estábamos tomando, la música estaba a un nivel moderado para que pudiéramos hablar entre todos”, explicó.

“A la entrada del camino Las Brisas, yo señalizo a la derecha. Una vez que estábamos en camino recto, quizás estaba manejando a 90-100 kilómetros por hora, no sé exactamente a qué velocidad porque no estaba pendiente al tacómetro, estaba manejando atento. Sinceramente, no me acuerdo cómo perdí el control ni cómo se produjo el accidente, pero recuerdo que estaba afrontando la curva; lo único que recuerdo es que me desperté en el pavimento y no entiendo qué ocurrió”, continuó detallando el imputado.

Tras esto, Venturino detalló que ambas estudiantes se encontraban en sectores distintos del pavimento y en el lugar se encontraba funcionarios de Carabineros y de la autopista. El imputado se desmaya y despierta en el hospital, donde escuchó a Agustina llorando porque no podía respirar bien.

Luego una enfermera le informó que la otra joven, Trinidad había fallecido y que Agustina se encontraba grave, quien horas después también fallece: “No podía creer que Agustina y Trinidad habían fallecido, y lo sigo encontrando injusto. Sinceramente, yo no esperé que pasara algo como lo que pasó ese 31 de marzo, una fecha que me va a marcar para siempre y para siempre a las familias de Agustina y Trinidad”, afirmó Venturino.

Finalmente indicó: “Me siento tan mal de haberles causado esto a la familia de Agustina y Trinidad, tal como lo indiqué en la carta de perdón que mandé. No pretendo que me perdonen, yo pienso asumir las consecuencias de mi acto, no pretendo entrar en negación de la situación, simplemente espero que la familia de Agustina y Trinidad encuentren algún tipo de consuelo o cierre con esto”.

Además, el imputado aseguró que colaborará con la justicia entorno a los hechos ocurridos y se pondrá a disposición de lo que resuelva la justicia sobre el caso.