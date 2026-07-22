“No es cierto”: Ministro Poduje se defiende ante acusaciones en su contra por “sacarse fotos” en medio de emergencia

La Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi) emitió un comunicado en el que expresó un “profundo malestar” por la “reiterada conducta irrespetuosa” del secretario de Estado.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, se defendió de las acusaciones en su contra en medio de la emergencia provocada por el sistema frontal.

Esto, luego de que la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi) emitiera un comunicado en el que expresó un “profundo malestar” por la “reiterada conducta irrespetuosa” del secretario de Estado hacia el gobernador de Coquimbo, Cristóbal Juliá.

“El ministro debiera colaborar, articular y sumarse al trabajo que desarrollan autoridades comunales y regionales y no aprovecharse de una situación de emergencia para construir conflictos artificiales “, señaló la agrupación en su declaración.

Respecto al tema, se dirigieron a la máxima autoridad para realizar una petición: “Solicitamos al presidente José Antonio Kast que instruya terminar con las malas prácticas de descalificaciones”.





En el video, Iván Poduje desmintió el haber viajado al norte del país para tomarse fotografías, como había planteado Juliá al medio Mi Radio.

“Hoy tuvimos dos ministros que no le avisaron a nadie que venían. Me parece impresentable que vengan a sacarse fotos cuando la gente espera soluciones y coordinación“, acusó el gobernador.

Por su parte, el ministro afirmó que “nunca le hemos faltado el respeto a ningún gobernador. Lo que hicimos fue desmentir la información equivocada que transmitió el de Coquimbo, de decir que nos fuimos a sacar fotos con el ministro de Grange y que no fuimos a hacer nada”.

“ Eso no es cierto. Llegamos el día domingo, recorrimos todas las zonas afectadas , trabajamos hasta las cuatro de la mañana en Senapred junto a los generales, a los equipos de Seremi y a los equipos técnicos”, agregó.

Finalmente, Poduje concluyó que “nunca nos fuimos a sacar fotos y creo que lo que corresponde, si un gobernador en particular falta la verdad. Es decírselo” e insistió en que espera que la controversia “quede atrás”.

Revisa el video de la defensa del ministro Poduje acá

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Lee el comunicado de Agorechi sobre el ministro Poduje acá