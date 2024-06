"¡Cuidado, señora!": Tren atropelló a mujer mientras caminaba al costado de una feria en Arica

El registro viralizado por redes sociales, muestra que la feria se ubica "pegada" a la línea férrea y la mujer transitaba al borde de la misma de espaldas al tren.

A través de redes sociales se viralizó un video de una mujer fue impactada por un tren mientras caminaba a un costado de la vía en una feria libre de Arica.

En el registro se muestra que la feria se ubica "pegada" a la línea férrea y la mujer transitaba al borde de esta dando la espalda a la máquina.

A pesar de los avisos y gritos del maquinista y los presentes en el lugar, la mujer fue alcanzada y recibió un fuerte impacto por parte del tren.

Lo anterior sucedió mientras algunos de los presentes grababan con su celular el lento paso del tren, quienes tras el accidente, salieron corriendo desde los puestos producto del atropello y brusca frenada del tren.

Se informó que la mujer fue trasladada rapidamente al hospital regional, donde sigue internada y recuperándose de diversas lesiones sufridas tras el grave accidente.

No es es una ciudad de India, sino en Chile.



El tren cruza, literalmente, entre una multitud en la Feria Libre de Arica y la gente está preocupada de sus compras, del precio, de que no le roben, pero NO de la locomotora.



Incluso le dan la espalda pic.twitter.com/XFjjjtrstM — SalvadorSchwartzmann (@S_Schwartzmann) June 16, 2024

Alcalde de Arica se refirió al accidente

El alcalde de Arica, Gerado Espíndola, lamentó el hecho y señaló que el municipio realiza una constante fiscalización en el lugar, no obstante, manifestó que la capacidad es límitada.

"Acá la responsabilidad es compartida, nosotros como Municipalidad también asumimos parte del rol de aumentar la fiscalización. Sin embargo, es complejo para nosotros, ya sacamos una feria del sector y la llevamos a otro espacio y de inmediato se instalan otras", declaró en palabras recogidas por Emol.

"Hemos sacado multas, hemos fiscalizado, pero no podemos tener las 24 horas y todos los días a inspectores municipales en ese lugar, tampoco pedirles a Carabineros que esté todos los días en ese espacio", remarcó Espíndola.