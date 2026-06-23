Metro cerró ocho estaciones y suspendió dos combinaciones de su servicio habitual

La empresa de transporte público informó que la interrupción del servicio se debió a una falla técnica.

Metro de Santiago informó el corte parcial de una de sus líneas, durante la mañana de este martes.

En total ocho estaciones de la Línea 5 estuvieron cerradas , incluidas dos combinaciones.

Lo Prado

Blanqueado

Gruta de Lourdes

Quinta Normal

Cumming

Santa Ana (combinación suspendida)

Plaza de Armas (combinación suspendida)

Bellas Artes

Sin embargo, el funcionamiento habitual se reanudó a las 11:49, según la empresa de transporte.

De acuerdo con lo informado por Metro de Santiago, la interrupción del servicio se debió a una falla técnica.