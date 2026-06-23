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Metro cerró ocho estaciones y suspendió dos combinaciones de su servicio habitual

La empresa de transporte público informó que la interrupción del servicio se debió a una falla técnica.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Metro de Santiago informó el corte parcial de una de sus líneas, durante la mañana de este martes.

En total ocho estaciones de la Línea 5 estuvieron cerradas, incluidas dos combinaciones.

  • Lo Prado
  • Blanqueado
  • Gruta de Lourdes
  • Quinta Normal
  • Cumming
  • Santa Ana (combinación suspendida)
  • Plaza de Armas (combinación suspendida)
  • Bellas Artes

Sin embargo, el funcionamiento habitual se reanudó a las 11:49, según la empresa de transporte.

De acuerdo con lo informado por Metro de Santiago, la interrupción del servicio se debió a una falla técnica.

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