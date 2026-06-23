Metro cerró ocho estaciones y suspendió dos combinaciones de su servicio habitual
La empresa de transporte público informó que la interrupción del servicio se debió a una falla técnica.
Metro de Santiago informó el corte parcial de una de sus líneas, durante la mañana de este martes.
En total ocho estaciones de la Línea 5 estuvieron cerradas, incluidas dos combinaciones.
- Lo Prado
- Blanqueado
- Gruta de Lourdes
- Quinta Normal
- Cumming
- Santa Ana (combinación suspendida)
- Plaza de Armas (combinación suspendida)
- Bellas Artes
Sin embargo, el funcionamiento habitual se reanudó a las 11:49, según la empresa de transporte.
De acuerdo con lo informado por Metro de Santiago, la interrupción del servicio se debió a una falla técnica.
11:48 hrs. ✅️ El servicio en #L5 vuelve a estar disponible con todas sus estaciones operativas.
Ten en cuenta que la frecuencia podría tardar unos minutos en normalizarse. https://t.co/2jPbgl19a9
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) June 23, 2026