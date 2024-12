“Lo tengo grabado en la mente”: Autor de descuartizamiento de universitario se disculpó ante la familia - Chilevisión

La Fiscalía de Magallanes pide 40 años de cárcel, ya que Adalio Mansilla cuenta con un amplio prontuario. De hecho, esta es la tercera vez que es condenado por homicidio y estaba en libertad condicional.

Durante esta jornada, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Punta Arenas dictó veredicto condenatorio en contra de Adalio Mansilla Quinchamán y Fabián Peña Mansilla, autores del homicidio calificado de Roberto Verdugo Vargas.

La Fiscalía de Magallanes pide 40 años de cárcel, ya que Mansilla cuenta con un amplio prontuario. De hecho, esta es la tercera vez que es condenado por homicidio y estaba en libertad condicional.

Cabe mencionar que el crimen ocurrió en enero de 2023, cuando el joven estudiante no solo es atacado con armas blancas y asesinado, sino que luego sus victiminarios lo descuartizaron.

Autor del crimen afirmó estar profundamente arrepentido

Adalio Mansilla Quinchamán, quien fue declarado culpable de homicidio calificado con alevosía y ensañamiento, al igual que su sobrino, Fabián Peña, aunque este en calidad de cómplice, señaló estar arrepentido de su brutal crimen.

"Pido perdón a los familiares, aunque yo sé que no me van a perdonar, pero me arrepiento de corazón y que no puedo olvidar el suceso", afirmó.

Además, el condenado aseguró que el crimen quedó grabado en su mente y no lo puedo olvidar. "Estoy arrepentido de verdad y que disculpen por el daño que le hice".

Para el próximo lunes 23 de diciembre se fijó una audiencia donde se conocerá la condena, tanto para Mansilla como para Peña.