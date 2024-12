Justicia absuelve a hijos de Nabila Rifo por el homicidio de la pareja de su madre - Chilevisión

Los dos hermanos, de 20 y 17 años al momento de la detención, fueron formalizados a comienzos de febrero de este año acusados por el delito de homicidio calificado en contra del mecánico de 35 años.

El Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Coyhaique determinó absolver a los dos hijos mayores de Nabila Rifo por el crimen de Gerardo Bañares, quien era conviviente de la mujer.

Los dos hermanos, de 20 y 17 años al momento de la detención, fueron formalizados a comienzos de febrero de este año acusados por el delito de homicidio calificado en contra del mecánico de 35 años.

Por aquel entonces, la jueza Luisa Cornejo acogió la solicitud del Ministerio Público de dejarlos privados de libertad el tiempo que dure la investigación del caso y estableció las cautelares de prisión preventiva para el primero e internación provisoria para el segundo.

El homicidio se remonta al 1 de febrero, cuando el hombre fue golpeado con una manopla y un bate de béisbol en reiteradas oportunidades. Bañares ese día habría llegado en estado de ebriedad gritando insultos, amenazando a la familia y lanzando piedras contra la casa.

La defensa de los hermanos enumeró dos puntos como los motores detrás del actuar: El primero, una legítima defensa; y el segundo, el historial de violencia de Bañares contra su madre, Nabila Rifo.

El fallo sostiene que “la prueba demostró que ambos acusados estuvieron insertos desde temprana infancia en un ambiente de permanente violencia intrafamiliar y vulneración de derechos, atendidas las relaciones de pareja de la madre y consumo de alcohol, presenciando en forma constante actos de maltrato hacia aquella y que los afectaban directamente”.

El historial de violencia de Bañares contra Nabila

Nabila Rifo y Bañares se conocieron a través de Facebook. Así surgió una amistad que, con los meses, se transformó en una relación de la cual J.T.R. y su hermano mayor F.T.R. fueron testigos desde el primer minuto.

F. fue el primero en alertar un hecho de violencia en contra de su madre. Según relató a la PDI, le contó a su hermano J. que Bañares una vez había llegado borracho a la casa, empujado a Nabila y luego tomó un cuchillo, el cual usó para dañar la puerta. En ese primer hito decidieron no denunciar, pero días después ocurrió otro episodio.

"Una noche, mi madre discute con Gerardo por la cantidad de leña que le estaba echando a la estufa. Él le grita algo, como una insolencia, y luego se le acerca y le da un combo en la guata. No lo vi, pero escuché a mi madre que se quejaba. Yo le pregunté a Gerardo que qué estaba haciendo y él tomó todas sus herramientas y se fue", recordó J.

"Él siempre actuó igual. Mi madre me contó que en la calle varias veces la golpeó con patadas o combos que a ella le dolían, pero no lo denunció. Yo nunca vi esos episodios, sólo me los contaron", complementó el joven.

Por su parte, en el caso de F., su relato de los hechos de violencia fueron un tanto escuetos ante la PDI. Aún así, reconoció que nunca se llevó bien con Bañares y que tenía conocimiento de que en múltiples ocasiones éste golpeó a su madre.

Una declaración a la que se sumó Nabila Rifo, asegurando que sus hijos "siempre me defendían, pero Gerardo no era malo. A veces me gritaba, pero siempre lograba calmarlo". En cuanto a sus hijos, eso sí, advirtió que "yo les enseñé a ser niños de bien".