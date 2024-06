Joven padre lleva 7 meses desaparecido: ¿Quién es la misteriosa mujer a la que transfiere dinero un día antes? - Chilevisión

A Matías Caro se le perdió el rastro en octubre de 2023, cuando una mujer -la misma a la que transfirió dinero- lo dejó en la estación de metro Salvador, en Providencia.

Más de ocho de meses lleva desaparecido Matías Caro, el joven padre de la Lo Barnechea, que, tras girar dinero, nunca más se supo de él y su familia lo busca desesperadamente.

Su madre Susana y su hermana Pabla descartan que él se fuera por voluntad propia, ya que lo definen como una persona tranquila y de familia, muy cercano a sus hijos.

Este lunes, su familia conversó con el programa Contigo En Directo de Chilevisión y abordaron el caso, donde se hizo hincapié en una misteriosa persona.

¿Quién es la mujer a la que Matías transfierió y que lo dejó en el metro?

La familia considera clave la última imagen de Matías captada por una cámara de seguridad del metro Salvador en Providencia, donde lo dejó una mujer, la misma a la que Matías le mandó dinero un día antes.

"Él hizo esta transferencia a esta persona, que es la misma que lo fue a dejar al metro, pero no sabemos quién es", dijo la madre del joven.

La hermana de Matías, por su parte, señaló que Carabineros entrevistó a esta mujer, quien afirmó que ellos se encontraron, conversaron y luego lo dejó en el metro, señalando también que Matías le dijo que iría a la casa de su madre en Melipilla.

"Ella dice que se conocían de antes con Matías, pero nosotros lo dudamos, ya que Matías tenía una vida súper estructurada que era su familia, su casa y su trabajo", afirmó Pabla.

"La mujer no tiene antecedentes penales y no sé si tiene RUT chileno, porque ambas son extranjeras", afirmó, ya que la implicada no es chilena y Matías le depositó a otra mujer, quien afirma que el dinero era para su prima, quien finalmente es la persona que lo deja en el metro y fue entrevistada por Carabineros.

