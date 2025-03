Johannes Kaiser aclaró continuidad de carrera presidencial: “Hay gente que está especulando” - Chilevisión

El líder del Partido Nacional Libertario publicó un video refiriéndose a las especulaciones sobre su futuro en la carrera presidencial.

Este miércoles, el diputado Johannes Kaiser salió al paso de los rumores sobre una supuesta baja a su carrera presidencial.

El líder del Partido Nacional Libertario publicó un video compartido en su cuenta de X en el que se refiere a las especulaciones que circulan en redes sociales.

"Hay gente que está especulando respecto de que la presión sería demasiado alta, que los ataques serían demasiado duros y que yo estaría dispuesto a bajarme (de la carrera presidencial) a cambio de un puesto senatorial", partió diciendo.

Ante esto, el parlamentario que renunció al Partido Republicano afirmó que "le he dado un par de vueltas al tema de bajarme... ¡No me voy a bajar, ¿lo entienden o no? Eso sería".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La campaña presidencial de Johannes Kaiser

El mensaje de Kaiser respondería a los recientes resultados de las encuestas Panel Ciudadano UDD y Cadem, donde quedó prácticamente empatado con José Antonio Kast en preferencia presidencial espontánea.

Incluso, a raíz de lo anterior, el diario La Segunda tituló una portada con la frase "Johannes Kaiser se estanca y se le hace difícil volver a crecer", algo que fue refutado por el propio libertario por medio de redes sociales.

Sumado a lo anterior, Kaiser descartó de plano una primaria amplia con Chile Vamos y, por el momento, sólo vislumbra un camino directo a primera vuelta.