Hombre que paseaba a su perro muere baleado en Puente Alto: Encontraron más de 60 vainillas - Chilevisión

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16/03/2026 08:06

Hombre que paseaba a su perro muere baleado en Puente Alto: Encontraron más de 60 vainillas

La Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios Sur de la PDI informaron de más de 60 vainillas de balas en el lugar e investigan si podría haberse tratado de un enfrentamientos de bandas rivales.

Publicado por CHV Noticias

Un hombre de 59 años murió tras ser baleado cuando se encontraba paseando a su mascota en Puente Alto 

El hecho ocurrió cerca de las 23 horas del domingo en la intersección de las calle Blanca con Alto Jardín, lugar donde se desató una balacera. 

Según la información preliminar de la Policía de Investigaciones (PDI), lo que lograron recoger como evidencia fueron más de 60 vainillas de balas.

El sujeto que paseaba a su mascota recibió un impacto balístico a la altura de su clavícula y fue ayudado de inmediato por los familiares. 

Si bien fue trasladado hasta un centro asistencial cercano, no alcanzó a recibir los primeros axulios y falleció debido a sus lesiones. 

Investigan presunta “bala loca”

La investigación quedó a cargo de un grupo de la Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios Sur de la PDI y se presume que podría haberse tratado de una “bala loca” tras un enfrentamiento de bandas rivales.

El fiscal ECOH, Fernando Anais, detalló que “se ha levantado una gran cantidad de munición balística, cerca de 60. La cámaras de seguridad, la idea es poder analizarlas y en base a eso establecer quienes serían los disparadores”.

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