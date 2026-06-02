Gobernador Orrego fue sobreseído por caso ProCultura y Ministerio Público deberá pagar costas del proceso

El gobernador de Santiago valoró el fallo de la justicia e insistió en que “nosotros fuimos víctimas de un delito, no parte de él”.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo del gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, en el caso ProCultura.

Junto con esta determinación, el Ministerio Público fue condenado a pagar las costas del proceso judicial que se extendió por más de dos años.

Como antecedente previo, cabe recordar que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó de manera unánime el desafuero de Orrego, y posteriormente su defensa solicitó una audiencia para poner fin a la indagatoria de la Fiscalía de Antofagasta.





Gobernador Orrego celebró sobreseimiento

Tras el sobreseimiento Claudio Orrego destacó que “la justicia habló de manera clara y contundente: se terminaron las mentiras y se ha impuesto la verdad. Lo dijimos desde el día uno: nosotros fuimos víctimas de un delito, no parte de él”.

“Lamentablemente, algunos inescrupulosos decidieron sacar provecho político de esto y ensuciar el nombre del Gobierno de Santiago y también el de este gobernador”, agregó.

En cuanto a su rol, el gobernador de la región Metropolitana señaló que “a partir de ahora nos vamos a concentrar en lo esencial que es seguir recuperando la ciudad para las personas”.

“Vamos a demostrar con hecho y obras concretas que por donde pasa el Gobierno de Santiago, la gente vive mejor, que si hay algún valor que nos inspira a quienes trabajamos en él, es la probidad, la transparencia y el espíritu de servicio público“, cerró.