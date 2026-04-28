Fuerte sismo sacudió a la zona central de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro

El temblor se registró a las 06:06 horas de este martes 28 de abril en la región de O’Higgins.

Un fuerte sismo de 4,6 sacudió este martes 28 de abril a la zona centro del país, concretamente a la región de O’Higgins.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 06:06 horas y se localizó a 30 kilómetros al oeste de Navidad.





Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 34 kilómetros.