Fuerte sismo remece al norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El temblor se registró este miércoles a las 21:55 horas en la región de Antofagasta.

Un fuerte sismo sacudió este miércoles 22 de julio a la zona norte del país, concretamente a la región de Antofagasta.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,8 y ocurrió a las 21:55 horas a 50 kilómetros al suroeste de Sierra Gorda.

Además, la mencionada entidad agregó que el temblor tuvo una profundidad fue de 98 kilómetros.