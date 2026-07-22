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Fuerte sismo remece al norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El temblor se registró este miércoles a las 21:55 horas en la región de Antofagasta.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Un fuerte sismo sacudió este miércoles 22 de julio a la zona norte del país, concretamente a la región de Antofagasta. 

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,8 y ocurrió a las 21:55 horas a 50 kilómetros al suroeste de Sierra Gorda. 

Además, la mencionada entidad agregó que el temblor tuvo una profundidad fue de 98 kilómetros.

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