Pabla, hermana del hombre desaparecido, conversó con CHV Noticias, donde afirmó que las muestras de ADN pueden tardar meses. "Nos dijeron que los resultados pueden tardar hasta dos meses, así que solo nos queda esperar".

El pasado sábado un trabajador encontró un cuerpo en evidente estado de descomposición en el Cerro Santa Lucía, en un lugar de difícil acceso.

Carabineros, Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la PDI llegaron al lugar, y tras las primeras pericias, se encontró un celular, tarjeta bancaria y una licencia de conducir, las cuales pertenecían a Matías Caro.

VER MÁS SOBRE NACIONAL

Este joven padre estaba desaparecido desde octubre del 2023, mientras que su familia realizaba una desesperada búsqueda tras no saber más de él.

Familia de Matáas Caro espera por los resultados por de ADN

Este lunes, CHV Noticias conversó con Pabla, hermana de Matías, quien se refirió al hallazgo del cuerpo que aparentemente correspondería a su familiar.

"Por el momento no hay nada oficial. Primero nos enteramos por la prensa y luego nos llamaron desde PDI, donde nos informaron que estaban sus pertenencias, porque el cuerpo está en estado de descomposición", manifestó.

Ahora, la familia debe esperar las muestras de ADN, con los cuales se confirmará si el cuerpo corresponde a Matías. "Nos dijeron que los resultados pueden tardar hasta dos meses, así que solo nos queda esperar".

Pabla también se refirió a las posibles causas de muerte de su hermano, entre las que las policías barajan un suicidio tras las primeras pericias.

"Aparentemente es así, no habrían terceros involucrados. Además, coincide todo, porque él desapareció el 7 de octubre y la data de muerte es del 8, un día después. De igual manera hay que esperar, porque nosotros como familia no tenemos nada oficial, solo nos enteramos por lo que va saliendo en la prensa. Antes no creíamos que él pudiera atentar contra su vida, no creíamos que fuera capaz de eso".

También y en medio de la incertidumbre por la desaparición, surgió la sospecha de una misteriosa mujer a la que Matías le depositó dinero antes de que se le perdiera el rastro.

"Eso fue muy extraño, nosotros alertamos la situación y se interrogó a las personas, pero según lo que surge ahora, no habría participación de terceros", manifestó.

Por último, Pabla señaló que si se llega a confirmar que el cuerpo se trata de su hermano Matías, tras casi 11 meses de búsqueda y sospechas, como familia por fin tendrán un cuerpo y podrán darle a su familiar una santa sepultura.