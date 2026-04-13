13/ 04/ 2026 07:11

EXCLUSIVO | Video revela momento exacto en que PDI detiene a tío de Francisca Millahual en Lanco

Durante la madrugada de este lunes, la Policía de Investigaciones detuvo al tío de Francisca Millahual, joven que fue asesinada en casa de su abuela en Temuco. El hombre de 24 años es sindicado como principal sospechoso del crimen y permanecía prófugo desde el pasado 8 de abril. Al respecto, CHV Noticias tuvo acceso a imágenes que muestran el momento exacto en que el hombre es detenido en Lanco, región de Los Ríos.