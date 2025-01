Exclusivo | Taxista atacado por homicida en Puente Alto detalla cómo ocurrieron los hechos - Chilevisión

"Ese tipo se notaba que era una persona drogadicta, en situación de calle, no estaba dentro de sus cabales", aseguró el taxista herido en el doble homicidio de Puente Alto.

Una adulta mayor y un menor de 5 años fueron asesinados la jornada de este viernes en la comuna de Puente Alto, luego de que un familiar de estos los atacara con un arma cortopunzante.

En este violento suceso también resultó herida la hermana del atacante, una funcionaria de Carabineros y un taxista vecino. Este último conversó con CHV Noticias sobre cómo ocurrieron los hechos.

Taxista herido en Puente Alto revela cómo ocurrieron los hechos

"Cuando voy saliendo a dirección a mi trabajo, saliendo del pasaje y me topo con el escenario que había mucha gente exaltada en la calle, pidiendo ayuda y trasladando unas personas que iban heridas", partió contando el taxista que resultó atacado por el homicida.

En este contexto es que el autor del crimen le pide traslado para arrancar del lugar. "Se me acerca un tipo con las manos ensangrentadas y me dice que lo lleve a casas viejas", recordó el herido.

Al no acceder, el sujeto intenta robar un vehículo, sin conseguirlo. En este momento, un vecino del taxista le pide ayuda para agarrar al delincuente, por lo que "me bajo del auto y saco un palo y voy en persecución de este tipo, cuando le voy a pegar para reducirlo, me resbalo y esta persona me agarra un palo, saca un cuchillo carnicero y me propina una puñalada en el cuello".

Percatándose de la herida, la víctima pide ayuda para ser trasladado hasta un centro de urgencias cercano, ya que estaba perdiendo mucha sangre, y es que, según indicó el taxista, cuenta con patologías de base que podían complicar la situación.

"La experiencia, lo que paso ayer fue horrible (...) shockeado también por ellos (los fallecidos), no se merecían eso", reflexionó recordando el traumático momento que vivió.

Respecto al homicida, la víctima aseguró que: "Ese tipo se notaba que era una persona drogadicta, en situación de calle, no estaba dentro de sus cabales, no creo que estaba consciente de lo que estaba haciendo (...) no estaba urgido de arrancar, estaba tranquilo, como que nada le afectaba".

