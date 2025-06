EXCLUSIVO | “Es un desalmado”: Habla abuela de niño con TEA muerto al cuidado de su padrastro - Chilevisión

Este sábado conversó en exclusiva con CHV Noticias la abuela de Benjamín, el niño de 10 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) muerto en Talcahuano. La mujer entregó sus declaraciones tras la audiencia de formalización del padrastro del niño, Luis Jarpa Ramírez, quien quedó con la cautelar de prisión preventiva. Al respecto, la abuela del niño señaló: "Yo presentía que ese animal lo golpeaba", y explicó que acudió a la justicia paraponer recursos de protección a favor de su nieto e incluso fue acompañada por la profesora del pequeño, pero no tuvo buenos resultados: "La justicia dijo que no podían quitarle el niño a su madre", señaló y además agregó: "Yo como abuela, porque yo lo crié, yo quería tenerlo conmigo, pero no podía porque yo no era su madre". La mujer también pidió justicia por su nieto y concluyó: "Que no tenga vida para poder salir (...) es un desalmado".